2. Liga kompakt : Rostock schockt Regensburg – Paderborn schlägt Ingolstadt

John Verhoek von Rostock jubelt nach seinem Treffer zum 1:1 gegen Regensburg. Foto: dpa/Armin Weigel

Die Samstagsspiele der 2. Fußball-Bundesliga hatten es in sich. Vor allem insofern, dass gleich zwei Spielverläufe völlig auf den Kopf gestellt wurden – mit dem glücklichen Ende für Rostock und Paderborn. Unsere Zusammenfassung.

Jahn Regensburg – Hansa Rostock 2:3 (1:1)

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Oberpfälzer unterlagen gegen Aufsteiger Hansa Rostock überraschend mit 2:3 (1:1).

Mit 25 Punkten schob sich der SSV Jahn nicht am Spitzenreiter FC St. Pauli (26 Zähler) vorbei. Das Spiel der Hamburger am Sonntag gegen den SV Sandhausen wurde aufgrund von 18 Coronafällen beim Gegner am Freitag bereits abgesagt. Rostock hat nach dem fünften Saisonsieg nun 17 Zähler auf dem Konto und befindet sich im Tabellenmittelfeld.

Sarpreet Singh (34.) brachte die Gastgeber mit einem gefühlvollen Effetschuss in Führung, doch die Mecklenburger schlugen nur neun Minuten später durch John Verhoek (43.) zurück. Zuvor hatte Jan-Niklas Beste (41.) die große Chance zum 2:0 vergeben, als er aus kurzer Distanz den Ball an das Außennetz setzte. Hanno Behrens (49.) schoss das 2:1 für den FC Hansa. Erneut Verhoek (52.) erhöhte für die Gäste. Der Anschlusstreffer von Charalambos Makridis (90.) kam zu spät.

Rostock nutzte rigoros die Abwehrschwächen der Regensburger. Der Jahn verpasste damit auch die Revanche für die Pokalniederlage elf Tage zuvor im Elfmeterschießen gegen die Norddeutschen.

Fortuna Düsseldorf – Hannover 96 1:1 (1:0)

Foto: dpa/Roland Weihrauch 17 Bilder Fortuna – Hannover: die Bilder des Spiels

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat die Revanche für das Pokal-Aus bei Hannover 96 verpasst. Die Rheinländer mussten sich gegen die Niedersachsen mit einem 1:1 (1:0) begnügen und treten im Tabellenmittelfeld auf der Stelle.

Christoph Klarer (6.) brachte die Gastgeber zwar früh in Führung, Joker Florent Muslija glich mit einem sehenswerten Distanzschuss (90.+2) aus. Hannover wartet zwar seit sechs Spielen auf einen Sieg, der späte Punktgewinn dient aber als Mutmacher. In der zweiten Pokalrunde hatte Hannover mit 3:0 die Oberhand behalten.

SC Paderborn - FC Ingolstadt 2:1 (0:0)

Der SC Paderborn hat den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Ostwestfalen gewannen gegen Schlusslicht FC Ingolstadt mit 2:1 (0:0). Der Aufsteiger aus Bayern hat weiterhin nur fünf Zähler auf dem Konto und bleibt Letzter.

Sven Michel (56.) erzielte das erlösende Führungstor für die Hausherren, die in der zweiten Halbzeit bange Momente überstehen mussten. So parierte Torwart Jannik Huth einen umstrittenen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (48.). Felix Platte (65.) machte alles klar, Fatih Kaya (71.) gelang nur noch das Anschlusstor. Der FCI kassierte die dritte Pleite in Folge.

Für den SCP war es der zweite Sieg in Folge, womit die Paderborner zunächst an Schalke 04 (22 Zähler) mit 24 Punkten vorbeizogen. Die Königsblauen haben am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Darmstadt 98 allerdings die Chance, wieder den dritten Platz zu erobern.

(kron/dpa/SID)