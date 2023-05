2. Bundesliga Regensburg präsentiert den neuen Trainer

Joe Enochs wird neuer Trainer des stark abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg. Der 51-Jährige unterschrieb ligaunabhängig einen Vertrag bis Sommer 2024. Enochs tritt die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Mersad Selimbegovic an und leitete am Mittwochnachmittag bereits das erste Training der Oberpfälzer. Enochs war im Februar bei Drittligist FSV Zwickau freigestellt worden.