2. Bundesliga kompakt Paderborn gewinnt Spektakel in Hannover – Magdeburg schlägt Kiel

Düsseldorf · Der SC Paderborn 07 lag nach vier Minuten in Hannover 0:2 hinten, gewann am Ende aber 4:3. Ebenfalls siegreich waren in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag der 1. FC Nürnberg und 1. FC Magdeburg.

11.02.2023, 15:00 Uhr

Paderborns Sirlord Conteh (M) jubelt nach seinem Tor zum 2:4. Foto: dpa/Swen Pförtner

1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1:0 (0:0) Der 1. FC Nürnberg hat das Kellerduell gegen Jahn Regensburg für sich entschieden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der Club gab dem SSV Jahn mit 1:0 (0:0) das Nachsehen und schob sich zunächst auf den 13. Tabellenplatz nach vorne. KSC und Rostock feiern Siege im Abstiegskampf 2. Bundesliga kompakt KSC und Rostock feiern Siege im Abstiegskampf Der 33 Jahre alte Routinier Enrico Valentini (56.) erzielte das Siegtor für die Franken, die unter der Woche im Elfmeterschießen gegen den Zweitligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht hatten. Nach zwei Niederlagen konnten wieder drei Zähler eingefahren werden, während die Oberpfälzer schon seit sieben Partien auf einen Sieg warten und nun Tabellenletzter sind. Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 2:3 (1:1) Darum dürfen Allofs, Weber und Thioune keine Zeit verlieren Die neue Fortuna Darum dürfen Allofs, Weber und Thioune keine Zeit verlieren Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat die Rote Laterne des Tabellenschlusslichts abgegeben. Der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 gewann bei Holstein Kiel trotz zweimaligen Rückstands 3:2 (1:1). Moritz-Broni Kwarteng (86.) gelang das Siegtor für die Gäste, Kiel verpasste den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz. Patrick Erras (34.) erzielte das Führungstor für die Norddeutschen, die in den letzten vier Spielen nur einen dreifachen Punktgewinn gelandet hatten. Daniel Elfadli (45.) gelang der Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt glücklich zustande kam. Fiete Arp (55.) brachte den KSV Holstein mit 2:1 in Front. Herbert Bockhorn (70.) schaffte das 2:2 und Kwarteng machte sogar den Sieg perfekt. Hannover 96 - SC Paderborn 07 3:4 (2:2) Der SC Paderborn darf nach einem spektakulären Comeback weiter vom Aufstieg träumen. Die Ostwestfalen drehten am Samstag im vogelwilden Verfolgerduell bei Hannover 96 einen schnellen 0:2-Rückstand noch in ein 4:3 (2:2). Mit 35 Punkten rückte die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok vorübergehend auf Rang vier vor. Hannovers Torjäger Cedric Teuchert schoss die Hausherren per Doppelpack (2./4.) schnell in Führung. Die Paderborner waren aber keineswegs geschockt: Robert Leipertz (6.) brachte die Gäste schnell zurück ins Spiel, Florent Muslija (26., Foulelfmeter) glich wenig später aus. Im zweiten Durchgang machten Leipertz (55.) und Sirlord Conteh (71.) das Comeback perfekt. Maximilian Beier (83.) gelang noch das 3:4-Anschlusstor.

(sid/dpa/stja)