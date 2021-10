2. Liga kompakt : Sechs Tore bei KSC gegen Paderborn – Regensburg schließt zur Spitze auf

Karlsruhe Die Sonntagsspiele der 2. Fußball-Bundesliga geizten nicht mit Treffern – einem Paderborner gelang gar ein lupenreiner Hattrick. Trotzdem musste das Team gegen den KSC am Ende noch zittern. Ganz anders Jahn Regensburg beim FC Ingolstadt.

FC Ingolstadt – Jahn Regensburg 0:3 (0:1)

Karlsruher SC – SC Paderborn 2:4 (0:4)

Der SC Paderborn hat den Pokalhelden des Karlsruher SC eine herbe Niederlage zugefügt und sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga auf Platz vier vorgeschoben. Vier Tage nach seinem überraschenden Erfolg bei Bayer Leverkusen in der zweiten Runde des DFB-Pokals wurde der KSC von den Ostwestfalen in der ersten Halbzeit am Sonntag überrollt und verlor mit 2:4 (0:4). Sven Michel mit einem Hattrick (23., 29. und 32. Minute) avancierte vor 14 039 Zuschauern zum Mann des Spiels. Julian Justvan (20.) hatte die Paderborner in Führung gebracht. Für den KSC, der auf Rang neun abrutschte, trafen Fabian Schleusener (68.) und Philipp Hofmann (70.).