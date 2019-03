Verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit: Nullnummer zwischen Magdeburg und Heidenheim

Verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit

Magdeburg Der 1. FC Heidenheim hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Viertelfinalgegner von Bayern München im DFB-Pokal kam bei Abstiegskandidat 1. FC Magdeburg nicht über ein 0:0 hinaus.

Magdeburg vergab in der 90. Minute durch Felix Lohkemper, der am FCH-Torwart Kevin Müller scheiterte, einen Foulelfmeter und hängt nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg im Tabellenkeller fest.