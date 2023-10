Auswärtssieg an der Förde 1. FC Nürnberg kegelt Holstein Kiel aus den Aufstiegsrängen

Der Club rückt dagegen durch den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen immer weiter nach oben. Tim Handwerker erzielte vor 12.000 Zuschauern in der 68. Minute die Führung für das Team von Cristian Fiel. Das Nürnberger Toptalent Can Uzun (77.) sorgte für die Vorentscheidung. Für den 17-Jährigen war es der fünfte Saisontreffer. Für beide Teams geht es am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gleich weiter: Kiel trifft auf den 1. FC Magdeburg, Nürnberg auf Ligakonkurrent Hansa Rostock.