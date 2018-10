2. Bundesliga: MSV Duisburg gewinnt überraschend beim 1. FC Köln

Köln Ausgerechnet beim Spitzenreiter hat Zweitliga-Schlusslicht MSV Duisburg seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft vom neuen Trainer Torsten Lieberknecht schlug am Montagabend überraschend den 1. FC Köln.

Mann des Tages bei den Duisburgern war der in der FC-Jugend ausgebildete Cauly Oliveira Souza, der am Montagabend das 1:0 erzielte (9.) und das entscheidende Eigentor von Matthias Bader erzwang (73.). Nationalspieler Jonas Hector hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (35.). Der aus dem Duisburger Nachwuchs stammende Torjäger Simon Terodde blieb erstmals seit sechs Spielen mit insgesamt zwölf Treffern torlos.

Doch Köln glich mit der allersten Torchance aus - und Lieberknecht war stocksauer: Schon vor dem Eckball, aus dem Hectors Treffer resultierte, hatte er beim Vierten Offiziellen reklamiert, es hätte Abstoß geben müssen. Die Duisburger blieben aber weiter gefährlich, einen Kopfball von Dustin Bomheuer lenkte FC-Torhüter Timo Horn an die Latte (44.). In der 2. Halbzeit rannte Köln entschlossen, aber recht planlos gegen leidenschaftlich verteidigende Duisburger an und lief sogar noch in einen Konter.