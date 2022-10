2. Bundesliga kompakt : Darmstadt erobert die Tabellenspitze – Braunschweig siegt in Magdeburg

Karlsruhes Stephan Ambrosius (l) in Aktion gegen Darmstadts Braydon Manu (r). Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Der SV Darmstadt 98 hat die Derby-Pleite des Hamburger SV genutzt und mit einem 2:1 beim Karlsruher SC die Tabellenführung übernommen. Unterdessen bleibt Eintracht Braunschweig dank eines 2:0 beim 1. FC Magdeburg im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Die Samstagspartien in der Zusammenfassung.

Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 1:2 (1:0)

Darmstadt 98 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze geschoben. Die Lilien holten beim Karlsruher SC durch ein 2:1 (0:1) drei Punkte und konnten Kapital aus dem 0:3 von Spitzenreiter Hamburger SV im Nachbarschaftsduell beim FC St. Pauli am Freitagabend schlagen. Darmstadt hat jetzt zwei Punkte Vorsprung vor dem HSV (25 Zähler).

Fabian Schleusener (19.) erzielte per Kopf mit seinem fünften Saisontor das Führungstor für den KSC. Patric Pfeiffer (49.) traf zum Ausgleich für die Darmstädter, Phillip Tietz (88.) zum Siegtor.

Die Hessen bauten ihre Erfolgsserie auf elf Spiele ohne Niederlage aus, Darmstadt hatte nur am ersten Spieltag in Regensburg verloren. Zuletzt gab für den SVD vier Siege in Folge. Der KSC hatte zuletzt drei Dreier in Reihenfolge geholt.

Die Gäste begannen zwar souverän und selbstbewusst, aber nach dem Führungstor trumpften die Karlsruher mit schnörkellosem Offensivspiel auf. Das 1:0 hatte die Verkrampfung gelöst, Darmstadt musste große Anstrengungen unternehmen, um die Spielkontrolle wiederzuerlangen.

Erst eine Standardsituation führte zum Ausgleich, Tobias Kempe bediente per Eckball Pfeiffer, der per Kopf erfolgreich war. Zum siebten Mal bereitete Kempe in dieser Saison einen Treffer des SVD vor. Ein weiterer Treffer von Pfeiffer per Kopf (62.) wurde wegen Handspiels nach Videobeweis nicht gegeben.

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig 0:2 (0:0)

Der Positivtrend von Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich fortgesetzt. Der deutsche Meister von 1967 holte im Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg ein 2:0 (0:0), ist seit sechs Spielen ungeschlagen und holte dabei 14 Punkte.

Amara Conde traf per Eigentor (51.) zum Führungstor für die Gäste, Bryan Henning (90.+5) schoss das 2:0 für die Eintracht. Magdeburg (10 Zähler) rutschte auf den 17. und vorletzten Tabellenplatz ab.

Beide Teams waren vor allem auf Torsicherung bedacht, so entwickelte sich eine Begegnung ohne viele Chancen. Der FCM tat sich nach zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen schwer, Akzente nach vorne zu setzen. Trainer Christian Titz hatte seine Mannschaft gegenüber dem 0:1 beim SV Sandhausen gleich auf fünf Positionen verändert.

Braunschweig stand sehr kompakt und gut gestaffelt. Allerdings gelang es auch der Eintracht nur selten, mit Pässen in die Tiefe Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen. Ein Kopfball von Braunschweigs Filip Benkovic (31.) an die Latte war der größte Aufreger.

In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung abwechslungsreicher. Dem FCM fehlte allerdings Fortune im Torabschluss.

(lonn/SID)