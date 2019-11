Befreiungsschlag für Absteiger Hannover : Nürnberger Krise spitzt sich zu — Bochum siegt gegen Aue

Düsseldorf Der 1. FC Nürnberg kann seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga auch unter dem neuen Trainer Jens Keller nicht stoppen. Der VfL Bochum siegte gegen Überraschungsteam Erzgebirge Aue.

Ein Befreiungsschlag gelang indes Kenan Kocak in seinem zweiten Spiel als Trainer von Hannover 96. Der Bundesliga-Absteiger siegte am 15. Spieltag beim FC St. Pauli 1:0 (1:0) und kletterte mit 17 Punkten auf Rang 14. Zuvor waren die Niedersachsen fünf Spiele in Folge ohne Sieg geblieben, bei seinem Debüt auf der 96-Bank hatte Kocak am vergangenen Wochenende ein 1:2 gegen Darmstadt 98 hinnehmen müssen. St. Pauli muss hingegen den Blick nach dem achten Pflichtspiel ohne Sieg nach unten richten und liegt punktgleich mit Nürnberg (beide 15) auf Rang 15.