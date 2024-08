2. Bundesliga kompakt Münster punktet gegen Hannover – Paderborn übernimmt die Tabellenführung

Düsseldorf · In seinem ersten Zweitliga-Heimspiel seit 33 Jahren hat Aufsteiger Preußen Münster beim 0:0 gegen Hannover 96 einen Zähler geholt. Unterdessen hat der SC Paderborn auch das zweite Saisonspiel gewonnen, Eintracht Braunschweig dagegen zum zweiten Mal verloren. Die Sonntagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

11.08.2024 , 15:31 Uhr

Münsters Niko Koulis (r.) und Nicolo Tresoldi von Hannover in Aktion. Foto: dpa/Bernd Thissen

Preußen Münster - Hannover 96 0:0 (0:0) Hannover 96 hat den perfekten Saisonstart verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl musste sich nach einer schwachen Leistung in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 bei Preußen Münster begnügen. Der starke Torhüter Ron-Robert Zieler verhinderte in seinem 350. Pflichtspiel für 96 mehrmals eine Niederlage. Zum Auftakt hatte Hannover noch souverän gegen Jahn Regensburg gewonnen (2:0). Die Gastgeber starteten vor 12.422 Zuschauern im ausverkauften Preußen-Stadion mutig. Malik Batmaz scheiterte bei einer Doppelchance aber am stark reagierenden Zieler (13.). Die Niedersachsen hatten offensiv vor der Pause hingegen nichts zu bieten. Eine Halbzeit-Führung des Aufsteigers wäre daher verdient gewesen, doch Batmaz fand freistehend wieder seinen Meister in Zieler (36.). Leitl reagierte auf den enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Doppelwechsel, der erwünschte Effekt blieb zunächst aber aus. Ein abgefälschter Schuss des eingewechselten Andreas Voglsammer sorgte immerhin für ein bisschen Gefahr (62.). Auf der anderen Seite war Zieler auch gegen Luca Bazzoli zur Stelle (75.). In der Nachspielzeit traf der Hannoveraner Jessic Ngankam nur die Latte, der Schiedsrichter-Assistent hatte zuvor aber die Fahne aufgrund einer Abseitsstellung gehoben. SC Paderborn - SV Darmstadt 98 3:1 (0:1) Der makellose SC Paderborn steht überraschend an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Der SCP bezwang Darmstadt 98 am 2. Spieltag nach Rückstand verdient 3:1 (0:1) und hat damit als einzige Mannschaft den perfekten Sechs-Punkte-Start hingelegt. Der Bundesliga-Absteiger Darmstadt ist nach seiner Auftakt-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf punktlos. Ein frühes Tor von Oscar Vilhemsson (7.), der für Darmstadt mit links aus acht Metern traf, prägte das Spiel. Paderborn hatte nach einer frühen Chance seines Mittelstürmers Koen Kostons (6.) große Probleme mit dem frühen Anlaufen der Gäste und gab dadurch den Ball oft zu schnell her. Darmstadt schien also alles im Griff zu haben - jedoch nur eine halbe Stunde lang. Dann lenkte Torhüter Marcel Schuhen den Ball nach einem Kopfball von Filip Bilbija so gerade noch an die Querlatte (33.). Sven Michel (45.+1) traf zudem den Pfosten. Paderborn kam vor 12.972 Zuschauern mit einem Doppelwechsel und noch höherem Druck aus der Pause, der Ausgleich durch Sebastian Klaas (53.) war verdient. Die Gastgeber hatten zum Auftakt bei Hertha BSC gewonnen und drängten nun wieder auf einen Sieg - mit Erfolg: Bilbija (64.) vollendete einen Angriff mit einem flachen Zehn-Meter-Schuss. Spätestens mit dem 3:1 durch Ilyas Ansah (83.) war das Spiel entschieden. Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg 1:3 (0:1) In Braunschweig schrillen schon früh die Alarmglocken: Die Eintracht hat sich zum zweiten Mal binnen acht Tagen desolat in der Defensive präsentiert und ihren Zweitliga-Saisonstart total verpatzt. Rund eine Woche nach dem 1:5 bei Schalke 04 verloren die Niedersachsen am 2. Spieltag 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Magdeburg. Der niederländische Neuzugang Martijn Kaars erzielte seine ersten Tore im deutschen Profifußball (13. und 55.). Zudem traf Silas Gnaka (59.) für Magdeburg. Das Tor von Rayan Philippe (67.) brachte der Eintracht nichts. „Unser Ziel ist es, besser zu verteidigen als letzte Woche. Das muss man auch in der 2. Liga", sagte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning kurz vor dem Anpfiff bei Sky - doch daraus wurde nichts. Vor 22.791 Zuschauern hatte Philippe schon in der 4. Minute die Führung für die Eintracht auf dem Fuß, scheiterte aber am Magdeburger Torwart Dominik Reimann. Die Gäste, die zum Auftakt 0:0 gegen die SV Elversberg gespielt hatten, machten es gleich bei ihrer ersten Möglichkeit besser. Zu Beginn der zweiten Hälfte drängte Magdeburg auf weitere Treffer. Kaars und Gnaka legten nach. Im Anschluss an den Treffer von Philippe schöpfte Braunschweig noch einmal Hoffnung. Die Chancenverwertung war aber schwach.

(lonn/SID)