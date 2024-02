2. Bundesliga kompakt Magdeburg fügt St. Pauli erste Saisonniederlage zu – Braunschweig siegt daheim

Hasan Kurucay brachte die Löwen in der 13. Minute per Foulelfmeter in Führung. Ermin Bicakcic sorgte in der 75. Minute für das 2:0. Für die Eintracht war es der fünfte Sieg aus den vergangenen sechs Spielen. Dagegen riss die Serie von acht Spielen ohne Niederlage des KSC. Die Karlsruher bleiben weiter im Mittelfeld.