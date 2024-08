2. Bundesliga kompakt Klose feiert mit Nürnberg den ersten Sieg – Köln punktet im zweiten Saisonspiel

Düsseldorf · Im ersten Heimspiel der neuen Saison holen der 1. FC Nürnberg und Neu-Trainer Miroslav Klose direkt die ersten drei Punkte. 3:1 heißt es am Ende gegen Schalke 04. Der 1. FC Köln sichert sich derweil den ersten Punkt. Die Samstagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

10.08.2024 , 15:02 Uhr

Der Nürnberger Lukas Schleimer (l.) jubelt mit seinem Kollegen Enrico Valentini (2.v.r.) über seinen Treffer zum 1:1. Foto: dpa/Daniel Karmann

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3:1 (0:1) Erstes Erfolgserlebnis für Miroslav Klose: Der Trainer feierte mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga ein 3:1 (0:1) gegen Schalke 04. Zum Saisonauftakt hatte der Club trotz einer Zwei-Tore-Führung in Karlsruhe noch verloren. Nach dem Rückstand durch Ibrahima Cisse (45.+1) drehten Lukas Schleimer (47.) und Caspar Jander (56.) in einer zwischenzeitlichen Überzahl die Begegnung. Rafael Lubach (77.) sorgte für die Entscheidung. Greuther Fürth verspielt 2:0-Führung auf dem Betzenberg Kaiserslautern-Joker Ache trifft Greuther Fürth verspielt 2:0-Führung auf dem Betzenberg Der Schalker Ron Schallenberg sah gegen Ende der ersten Halbzeit eine unberechtigte Gelb-Rote Karte (45.+4). Das Spiel beendeten beide Mannschaften nach Gelb-Rot gegen Jander (67.) aber in Gleichzahl. Nach dem Auftaktsieg gegen Braunschweig mussten die Schalker den ersten Rückschlag hinnehmen. Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle und suchten nach Lücken in der Nürnberger Abwehr. Die erste gute Chance vergab Kenan Karaman (21.), dann scheiterte Janik Bachmann freistehend mit einem Kopfball an Torhüter Jan Reichert (27.). Von den Gastgebern kam offensiv wenig. Das wurde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bestraft. Nach einer Freistoßflanke reagierte U17-Weltmeister Finn Jeltsch überhaupt nicht und Cisse traf aus kurzer Distanz zur Führung. Der Jubel hielt nicht lange an, Schallenberg sah nach einem Zweikampf mit Caspar Jander die Ampelkarte - eine Fehlentscheidung. 20 Bilder Unsere Tipps zum 2. Spieltag 20 Bilder Foto: dpa/David Inderlied In Überzahl verwertete der Club seine erste Möglichkeit des Spiels zum Ausgleich. Schleimer köpfte unbedrängt aus kurzer Distanz ein. Neun Minuten später drehte Jander mit seinem Treffer die Begegnung. Bei Gleichzahl drängte Schalke auf den Ausgleich, doch Lubach traf. SV Elversberg - 1. FC Köln 2:2 (0:1) Absteiger 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen krachenden Fehlstart gerade noch vermieden. Eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen Hamburg rettete der Favorit bei der SV Elversberg spät ein 2:2 (1:0) und holte unter dem neuen Trainer Gerhard Struber den ersten Punkt. Nach starker erster Hälfte samt Führung durch Denis Huseinbasic (21.) brachen die Rheinländer in Durchgang zwei ein, Timo Hübers (84.) sorgte für das Remis. Mit einem Punkt nach zwei Spielen läuft Köln früh in der Saison der Musik etwas hinterher. Elversbergs Trainer Horst Steffen bewies am Samstag ein goldenes Händchen, brachte die Torschützen Fisnik Asllani (46.) und Frederik Schmahl (62.) jeweils zur Pause. Die Saarländer legten mit nun zwei Punkten einen ordentlichen Saisonstart hin. Büskens nimmt Abschied vom FC Schalke 04 Trennung offiziell Büskens nimmt Abschied vom FC Schalke 04 Die Rheinländer starteten vor 9502 Zuschauern schwungvoll. Damion Downs (5.) und Linton Maina (15.) ließen gute Gelegenheiten aus, ehe Huseinbasic nach Ablage von Tim Lemperle den Ball von der Strafraumkante flach im Eck versenkte. In Folge bekamen tiefstehende Elversberger zumindest defensiv mehr Zugriff, doch bei den wenigen Umschaltmomenten im Spiel nach vorne gelang nahezu nichts. Stattdessen ließen Timo Hübers und Lemperle noch eine Doppelchance aus (40.). Mit zwei Wechseln weckte Steffen zur Pause sein Team auf, Asllani schlug nach Steckpass von Robin Fellhauer nach 37 Sekunden zu. Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Downs schoss allein vor dem Tor Kristof an (58.), ehe der ebenfalls eingewechselte Schmahl einen Querpass von Asllani über die Linie drückte. Bei Köln musste Joker Mark Uth nach fünf Minuten Einsatzzeit wieder verletzt raus, ehe Hübers nach einer Ecke traf.

(lonn/SID)