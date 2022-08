2. Bundesliga kompakt : Paderborn feiert Schützenfest – Glatzel schießt HSV zum Sieg

Hamburg Der Hamburger SV kann sich auf seinen Stürmer Robert Glatzel verlassen. Er schoss am Samstag das einzige Tor beim Sieg gegen Heidenheim. Der SC Paderborn drehte derweil die Partie gegen Hannover. Nürnberg spielt nur Remis gegen Regensburg.

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim 1:0 (1:0)

Torjäger Robert Glatzel hat den Hamburger SV zum ersten Heimsieg der Saison geführt. Der 28-Jährige erzielte beim 1:0 (1:0) gegen seinen Ex-Klub 1. FC Heidenheim am 3. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga das Tor des Tages (42.). Der Angreifer hatte den HSV mit zwei Treffern bereits zum Auftaktsieg bei Eintracht Braunschweig (2:0) geschossen.

Die Hamburger hatten nach dem emotionalen Spiel gegen Hansa Rostock (0:1) wenige Tage nach dem Tod des Vereinsidols Uwe Seeler etwas gutzumachen. Sie suchten Glatzel, der in der vergangenen Saison 22 Ligatore erzielt hatte. Dreimal (6./18./25.) verpasste der gebürtige Münchner das 1:0, ehe er kurz vor der Halbzeit einköpfte.

SC Paderborn - Hannover 96 4:2 (1:2)

Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Stefan Leitl weiter sieglos. Am 3. Spieltag unterlagen die Niedersachsen beim SC Paderborn in einer Partie mit offenem Visier trotz zweimaliger Führung mit 2:4 (1:1) und haben nur ein Pünktchen auf dem Konto.