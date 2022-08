2. Bundesliga kompakt : Kaiserslautern schlägt St. Pauli – Braunschweig weiter tor- und punktlos

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen guten Saisonstart weiter ausgebaut und den FC St. Pauli zu Hause geschlagen. Eintracht Braunschweig bleibt derweil weiter ohne Punkt.

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli 2:1 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern marschiert nach dem Aufstieg weiter munter durch die 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 2:1 (1:0) gegen den FC St. Pauli eroberte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am dritten Spieltag den zweiten Platz und verschaffte sich damit schon früh in dieser Spielzeit ein Polster auf die Abstiegsränge. Für die Hamburger war es dagegen die erste Saisonniederlage.

1. FC Magdeburg - Holstein Kiel 1:2 (1:1)

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Pflichtspielsieg der Saison gefeiert. Nach dem Aus im DFB-Pokal setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp in Überzahl beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:1) durch.

Eintracht Braunschweig - SV Darmstadt 98 0:1 (0:0)

Der Schwede Oscar Vilhelmsson erzielte per Lupfer in der 86. Minute den Treffer des Tages. Der Ex-Braunschweiger Philipp Tietz war zuvor in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter an Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic gescheitert.