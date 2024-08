„Ansprache ist etwas lauter geworden“ Klose weckt Nürnberg auf – Schalke fühlt sich betrogen

Sportdirektor Marc Wilmots wünscht sich daher, dass in so einer spielentscheidenden Situation künftig auch der VAR eingreifen darf. „Es wäre sinnvoll, die Regeln dahingehend anzupassen“, sagte der Belgier. Jeder mache Fehler, auch Schiedsrichter. Das passiere, so Wilmots: „Deshalb wäre es gut gewesen, wenn man ihn in dieser Situation hätte unterstützen dürfen.“