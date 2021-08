2. Bundesliga : Kiel verliert erneut, Sandhausen und Karlsruhe torlos

Düsseldorf Holstein Kiel blieb auch im dritten Spiel der 2. Fußball-Bundesliga tor- und sieglos, Gegner Jahn Regensburg bleibt dagegen mit einer weißen Weste an der Tabellenspitze. Sandhausen und Karlsruhe gelangen keine Treffer.

Holstein Kiel wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Punkt, während sich Jahn Regensburg durch den dritten Sieg an die Tabellenspitze katapultierte: Die Störche, Dritter in der vergangenen Saison und Teilnehmer an den Relegationsspielen gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, unterlagen am dritten Spieltag gegen die Oberpfälzer mit 0:3 (0:2).