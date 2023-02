Niederlage in Karlsruhe Regensburger Sorgen immer größer

Am Freitagabend hielt Regensburg zwar gut mit, das entscheidende Tor aber erzielte der KSC: Mikkel Kaufmann (24.) war Nutznießer eines Abwehrfehlers der Gäste und brachte sein Team in Führung. Auf der Gegenseite hätte Sarpreet Singh (36.) fast ausgeglichen, sein sehenswerter Distanzschuss aber flog nur an die Latte.