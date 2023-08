2. Bundesliga kompakt Karlsruhe holt ersten Heimsieg – Zwei Platzverweise in Nürnberg

Düsseldorf · Dank des ersten Heimerfolgs in der noch jungen Saison hat der Karlsruher SC den Anschluss an die oberen Plätze gehalten. Dasselbe gilt für den 1. FC Nürnberg, der in einem kartenreichen Spiel Aufsteiger Wiesbaden mit 2:1 schlägt. Die Sonntagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0) Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine kleine Durststrecke überwunden. Die Badener bezwangen Eintracht Braunschweig im Heimspiel verdient mit 2:0 (1:0) und feierten nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg. Die Niedersachsen rutschen ihrerseits durch die dritte Niederlage im vierten Spiel auf den Relegationsplatz ab. Leon Jensen (25.) stellte vor 23.500 Zuschauern nach Pokal-Aus und Niederlage in Wiesbaden vor der Pause die Weichen, Fabian Schleusener (67.) legte in der zweiten Halbzeit nach. Da spielte Braunschweig nach einer Roten Karte für Jannis Nikolaou (37.) längst bereits in Unterzahl. Nach den jüngsten Rückschlägen startete der KSC extrem forsch. Schleusener zielte erst knapp am langen Eck vorbei (6.), ehe Paul Nebel freistehend am Ball vorbeitrat (8.). Als die Partie zunehmend verflachte, vollendete Jensen eine flache Flanke des starken Sebastian Jung. In der Folge investierte Braunschweig offensiv mehr, schwächte sich dann aber mit einer Notbremse von Kapitän Nikolaou gegen Marvin Wanitzek. Das vermeintliche 2:0 von Robin Bormuth (39.) nach einer Ecke wurde wegen Handspiels ebenso nach Videobeweis zurückgenommen wie ein Handelfmeter (59.). Doch der KSC spielte konzentriert weiter, Schleusener vollendete nach Pass von Lars Stindl per Beinschuss. 1. FC Nürnberg - SV Wehen Wiesbaden 2:1 (0:0) Der 1. FC Nürnberg hat den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Die Franken erkämpften sich gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden nach Rückstand ein 2:1 (0:1) und sind im Mittelfeld der Tabelle mit sieben Zählern platziert. Es gab in dieser Partie drei Platzverweise. Ivan Prtajin (55.) traf zum 1:0 für die Hessen, Jan Gyamerah (68.) zeichnete für den Ausgleich des FCN verantwortlich. Tim Handwerker (76., Handelfmeter nach Videobeweis) sicherte dem Club vor 26.547 Zuschauerinnen und Zuschauern drei Zähler. Der SVWW kassierte am vierten Spieltag die erste Saisonniederlage. Schon in der elften Minuten musste der Club mit zehn Mann auskommen. Abwehrspieler Ahmet Gürleyen sah nach einer Notbremse gegen Prtajin die Rote Karte. Gürleyen hatte seinen Gegenspieler durch Trikotzupfen zu Fall gebracht. In der 40. Minute war allerdings aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Wehens Hyunju Lee wegen Foulspiels wieder zahlenmäßiger Gleichstand hergestellt. Gäste-Spieler Martin Angha sah in der 85. Minute ebenfalls Gelb-Rot. In der 27. Minute hatte Wiesbadens Abwehrspieler Angha per Kopf die Latte des Club-Tores getroffen. In der 48. Minute traf Nürnbergs Benjamin Goller mit einem abgefälschten Freistoß die Latte des Gästegehäuses. FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg 0:0 (0:0) Nach dem dritten 0:0 in Serie tritt der FC St. Pauli in der 2. Fußball- Bundesliga auf der Stelle. Auch gegen den 1. FC Magdeburg kamen die Hamburger am Millerntor nicht über ein torloses Remis hinaus. Immerhin: Beide Mannschaften bleiben nach diesem Unentschieden ungeschlagen. Vor 29.546 Zuschauern in der ausverkauften Arena dominierten die Hanseaten in der ersten Halbzeit die Partie, erarbeiteten sich klare Feldvorteile, dennoch waren gute Torgelegenheiten rar. Die beste Chance vergab der Däne Hans Albers, der in der siebten Minute am aufmerksamen FCM-Torhüter Dominik Reimann scheiterte. Die Gäste spielten gut mit, blieben zunächst aber harmlos. Nach dem Seitenwechsel hielt der Druck der Norddeutschen an, doch das Team von Coach Christian Titz verteidigte sich weiterhin verbissen. Albers traf per Kopfball in der 64. Minute nur das Lattenkreuz. Sechs Minuten später brachte Luca Schuler erstmals das Tor der Platzherren in Gefahr, schoss aber knapp am rechten Torpfosten vorbei.

