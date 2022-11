2. Bundesliga kompakt : Kaiserslautern verschärft KSC-Krise - Bielefeld gewinnt Ostwestfalen-Derby

Düsseldorf Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat einen Prestigeerfolg gefeiert und die Krise des Karlsruher SC verschärft. Schlusslicht Arminia Bielefeld entführte drei Punkte aus Paderborn. St. Pauli und Holstein Kiel trennten sich torlos.

FC St. Pauli - Holstein Kiel 0:0

Ungeschlagen am Millerntor, doch weiter tief im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli hat beim 0:0 gegen Holstein Kiel einen Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, die lange nervös agierte, könnte im zweiten Teil des 16. Spieltags am Mittwoch auf einen Abstiegsplatz fallen.