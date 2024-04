2. Bundesliga kompakt Kaiserslautern verpasst Befreiungsschlag – Braunschweig landet Big Points im Abstiegskampf

Düsseldorf · Der 1. FC Kaiserslautern hat im Kellerduell mit Wehen Wiesbaden zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen gelassen, während Eintracht Braunschweig seine Hausaufgaben in Osnabrück erledigt. Die Samstagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

20.04.2024 , 15:07 Uhr

Kaiserslauterns Filip Kaloc (m.) im Zweikampf um den Ball mit Wiesbadens Robin Heußer (r). Foto: dpa/Jörg Halisch

1. FC Kaiserslautern - SV Wehen Wiesbaden 1:1 (1:0) DFB-Pokal-Finalist 1. FC Kaiserslautern taumelt weiter dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Beim 1:1 (1:0) im Kellerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden verpasste das Team von Trainer Friedhelm Funkel trotz Führung erneut einen Befreiungsschlag und steckt nach fünf Partien ohne Sieg als 17. weiter tief im Tabellenkeller. Filip Kaloc (30.) traf zunächst zwar für die Pfälzer, denen im Schlussspurt unter anderem noch Heimspiele gegen die Abstiegskonkurrenten 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig bevorstehen. Ivan Prtajin (74.) erzielte aber spät den Ausgleich für die Hessen, die als Tabellen-15. den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Kaiserslautern wahrten. Tausende FCK-Fans hatten der Mannschaft vor der wichtigen Partie einen spektakulären Empfang bereitet. Der Teambus musste sich bei der Fahrt zum Betzenberg den Weg durch eine riesige Menschenmenge bahnen. Im Duell der beiden bislang schlechtesten Rückrundenteams konzentrierten sich die Spieler zunächst auf Fehlervermeidung. In einer zähen ersten Halbzeit sorgte Kaloc für großen Jubel bei den Anhängern im Fritz-Walter-Stadion, als er nach einer Ecke per Kopf zur Führung traf. Erst im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nikolas Agrafiotis (61.) und Prtajin (65.) ließen die besten Ausgleichschancen für Wiesbaden liegen. Auf der Gegenseite verpasste Ben Zolinski (71.) den zweiten FCK-Treffer nur knapp. Mit einem sehenswerten Distanzschuss schlug Prtajin in der Schlussphase zurück. VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig 0:3 (0:2) Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat einen Erfolg im wichtigen Abstiegsduell mit Eintracht Braunschweig verpasst. Das Tabellenschlusslicht, das diese Woche seinen 125. Geburtstag gefeiert hatte, verlor mit 0:3 (0:2). Bei noch vier ausstehenden Spielen hat der VfL sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Dadurch wird der Klassenerhalt für das Team von Trainer Uwe Koschinat immer unwahrscheinlicher. S04-Talent Keke Topp sichert Königsblau einen Zähler Remis in Elversberg S04-Talent Keke Topp sichert Königsblau einen Zähler Anton Donkor brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung (9.). Rayan Philippe erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (40.). In der zweiten Halbzeit bediente Torschütze Philippe seinen Teamkollegen Johan Gomez zum 3:0 (60.). Braunschweig war vor 15.500 Zuschauern in Osnabrück von Beginn an das bessere Team, konnte sich aber mehrmals bei Torwart Ron-Thorben Hoffmann bedanken, der die Führung festhielt. Der BTSV stellt mit zehn Gegentoren in 13 Rückrunden-Partien die beste Defensive der zweiten Liga - ein Grund, warum Braunschweig nun dem Klassenerhalt ein Stück näher gekommen ist. Die Niedersachsen vergrößerten den Vorsprung auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Am 31. Spieltag empfängt Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Hamburger SV. Für Osnabrück geht es gegen den nächsten Konkurrenten im Tabellenkeller, der VfL ist sonntags zu Gast in Magdeburg (13.30 Uhr/Sky).

(lonn/SID)