Niederlage trotz Pausenführung Kaiserslautern stürzt auf Rang 16 ab

David Kinsombi (65., Handelfmeter nach Videobeweis) und Visar Musliu (72.) drehten die Partie für die Ostwestfalen, die sich als Tabellensechster mit nun 34 Punkten weiter Hoffnung auf den Aufstieg machen dürfen. Der FCK, der durch Jan Elvedi (3.) früh in Führung gegangen war, steht dagegen als Tabellen-16. mit dem Rücken zur Wand: Hansa Rostock könnte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Kellerduell beim VfL Osnabrück an Lautern vorbeiziehen.