Enges Rennen um Auf- und Abstieg Kaiserslautern siegt in Kiel und erhöht Spannung in Liga zwei

Der Hamburger SV hat seine Minimalchance auf die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am Leben erhalten. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann ihr Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig am Samstag 4:0 (2:0) und schob sich vorerst auf drei Punkte an Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz heran. Die Rheinländer sind am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Rahmen des 31. Spieltags noch bei Schalke 04 gefordert.