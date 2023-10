3:1 gegen Hannover Kaiserslautern dreht das Spiel und übernimmt die Tabellenführung

Havard Nielsen (17.) hatte 96 in Führung gebracht, in der Nachspielzeit stand er noch einmal im Mittelpunkt: Wegen groben Foulspiels sah der Stürmer die Rote Karte (90.+2). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Boris Tomiak (45.+5) mit einem umstrittenen Foulelfmeter zunächst der Ausgleich für Kaiserslautern gelungen. Hannovers Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg hatte in einem Luftzweikampf den Ellbogen eingesetzt. Aaron Opoku (79.) und nochmals Tomiak (90.+10, Foulelfmeter) trafen schließlich zum Sieg für die Gastgeber, die seit Anfang August ungeschlagen sind. Hannover kassierte indes seine erste Niederlage seit sechs Wochen und bleibt mit 15 Punkten in der Verfolgerrolle.