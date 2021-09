2. Bundesliga : Aue kommt nach 0:2 zurück und verliert doch in Regensburg

Regensburg Jahn Regensburg bezwingt Schlusslicht Aue, das zuletzt den Trainer entlassen hat, mit 3:2. Der 1. FC Heidenheim erobert durch einen Erfolg gegen Darmstadt zumindest vorübergehend einen Aufstiegsplatz.

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue 3:2 (2:0)

"Die erste Halbzeit verschenkt, verdient zurückgelegen, in der zweiten Halbzeit Mentalität gezeigt, super zurückgekommen, und dann kriegst du am Ende noch so ein Tor - das ist halt so, wenn du unten drin stehst", sagte Aues Mittelfeldspieler Dimitrij Nazarov bei Sky: "So ist Fußball, wir müssen uns das Quäntchen Glück wieder erarbeiten." Siegtorschütze Albers freute sich: "Wir sind oben dabei, das ist schön. Wir sind schwer zu bespielen, gegen den Ball sind wir überragend, mit Ball haben wir noch was draufgelegt."