2. Bundesliga kompakt HSV verpasst Rückkehr auf Platz zwei - Hoffnung für Sandhausen

Düsseldorf · Der Hamburger SV verliert in Kaiserslautern und verpasst somit die Rückkehr auf Platz zwei. Der SV Sandhausen hat erstmals seit Januar wieder gewonnen. In Paderborn gab es für Rostock die nächste Niederlage. Zudem verlor Nürnberg in Kiel.

15.04.2023, 14:57 Uhr

Der frühere Hamburger Aaron Opoku erzielte das 2:0 für Lautern gegen den HSV. Foto: dpa/Uwe Anspach

1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV 2:0 (0:0) Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor das umkämpfte Duell auf dem ausverkauften Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 (0:0) und verpasste damit die Rückkehr auf Platz zwei. Joker Terrence Boyd (71.) schoss die Lauterer mit einem Hackentor in Führung, der ebenfalls eingewechselte Aaron Opoku (85.) sorgte für die Entscheidung. Nach dem Kantersieg über Hannover 96 (6:1) in der Vorwoche blieb der HSV offensiv zu harmlos. Die Roten Teufel, die Platz sieben festigten, überzeugten dagegen mit bedingungslosem Einsatz. Der HSV liegt mit 53 Punkten einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim und fünf hinter Spitzenreiter Darmstadt 98 auf Relegationsrang drei. Dazu droht nun auch Gefahr von hinten: Der formstarke Stadtrivale FC St. Pauli kann mit dem elften Sieg in Serie am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig auf bis zu drei Punkte herankommen. SC Paderborn - Hansa Rostock 3:0 (0:0) Hansa Rostock muss im Abstiegskampf weiter auf den ersehnten Befreiungsschlag warten. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verlor nach langer Unterzahl beim SC Paderborn 0:3 (0:0). Letztmals gewann Rostock Mitte Februar bei Arminia Bielefeld (1:0), in den vergangenen acht Partien reichte es nur noch zu einem einzigen Punkt. Für die Ostwestfalen, mit 46 Punkten weiter sieben Zähler hinter Relegationsplatz drei, trafen Maximilian Rohr (48.), Florent Muslija (78.) und der eingewechselte Felix Platte (87.) zum Sieg. Hansa-Außenverteidiger Lukas Scherff hatte nach einer Notbremse früh Rot gesehen (27.). Beim Tabellenvorletzten aus Rostock (25 Punkte) bleibt es damit turbulent: Schwartz, bereits der dritte Coach in dieser Spielzeit, verlor im dritten Anlauf zum dritten Mal. Am Ostermontag hatte sich der Verein zudem von seinem Sportvorstand Martin Pieckenhagen getrennt. Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 2:1 (2:0) Der ehemalige deutsche Rekordmeister 1. FC Nürnberg gerät immer mehr in den Abstiegsstrudel. Die Franken verloren bei Holstein Kiel mit 1:2 (0:2) und sind seit vier Spielen ohne Sieg. Dabei holten die Franken nur zwei Punkte. Ein Chaos-Gegentor leitete die erneute Pleite für den FCN ein. In der 19. Minute traf Steven Skrzybski vor 12.931 Fans zum Führungstor für die Störche, allerdings mit großer Hilfestellung der Nürnberger. Der dänische Club-Keeper Peter Vindahl schoss bei einem Klärungsversuch Kiels Lewis Holtby an, der Ball prallte zu dessen Teamkollegen Skrzybski. Dieser schoss auf das Nürnberger Tor, FCN-Profi Florian Flick fälschte den Ball noch ins eigene Gehäuse ab. Fabian Reese (39.) schloss einen Konter mit dem Tor zum 2:0 ab. Felix Lohkemper (65.) erzielte per Kopf das Anschlusstor für die Gäste. In der 74. Minute sah Nürnbergs Jens Castrop nach einer Notbremse gegen Reese die Rote Karte. 1. FC Magdeburg - SV Sandhausen 1:2 (0:1) Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga den letzten Strohhalm ergriffen. Der Tabellenletzte gewann überraschend beim 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:0) und hat jetzt 24 Zähler auf dem Konto. Der SVS hatte Anfang der Woche die Trennung von Trainer Tomas Oral vollzogen, dafür betreute interimsweise Gerhard Kleppinger die Sandhäuser. Dario Dumic (25./66.) schnürte für Sandhausen einen Doppelpack. Cristiano Piccini (89.) gelang vor 23.156 Fans das Anschlusstor.

(stja/sid)