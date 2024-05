HSV verliert in Paderborn Fortuna Düsseldorf sichert Relegationsplatz auf der Couch

Die letzte Chance vergeben, alle Hoffnung dahin: Der Hamburger SV wird nach einem ernüchternden 0:1 (0:1) beim SC Paderborn auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielen. Die Mannschaft von Steffen Baumgart kann den Relegationsplatz nicht mehr erreichen - und der HSV muss sich auf das siebte Jahr nacheinander im Unterhaus einstellen. Damit hat Fortuna Düsseldorf bereits vor dem Topspiel am Samstagabend bei Holstein Kiel, mindestens den Relegationsplatz in der 2. Bundesliga sicher.