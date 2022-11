2. Bundesliga kompakt : HSV unterliegt Fürth – Rostocker Mannschaftsarzt sieht Rot

Düsseldorf Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga bei Greuther Fürth eine Niederlage hinnehmen müssen, wodurch der 1. FC Heidenheim aufholen konnte. Rostock glich gegen Nürnberg spät aus, zuvor hatte ein Mannschaftsarzt die Rote Karte gesehen.

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen nach zuletzt zwei Siegen gepatzt und seine Chance zum Sprung an die Tabellenspitze liegen lassen. Bei der SpVgg Greuther Fürth unterlag das über weite Strecken harmlose Team von Trainer Tim Walter 0:1 (0:1), bleibt hinter Darmstadt 98 aber Zweiter.

Der Club geht unterdessen nach seinem insgesamt vierten Spiel in Serie ohne Erfolgserlebnis am Wochenende von einem Abstiegsplatz aus ins Hinrunde-Finale.

Fabian Nürnberger brachte die Gäste schon nach fünf Minuten in Führung. Der eingewechselte Joker Nils Fröling (90.+1) bewahrte Glöckner mit dem späten Ausgleich für die Platzherren vor einem kompletten Fehlstart in sein Engagement bei Hansa. Kurz vor der Pause gab es eine Rangelei an der Seitenlinie, wobei Rostocks Mannschaftsarzt Frank Bartel die Rote Karte gesehen hatte.