2. Bundesliga kompakt HSV rettet Sieg gegen Braunschweig – Hertha verspielt 2:0-Führung

Der HSV dominierte von Beginn an mit viel Ballbesitz, brachte aber kaum hochkarätige Torchancen zustande. In gut einer Minute änderte sich alles: Erst verwertete Ramos im Anschluss an eine Ecke eine Flanke von Jean-Luc-Dompe per Kopf zum 1:0, dann traf Pherai mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze.