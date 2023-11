In der Heimat ungeschlagen HSV erarbeitet sich 2:0 gegen Magdeburg

Laszlo Benes (9.) brachte die Gastgeber vor 56 800 Zuschauern früh in Führung. Bakery Jatta (72.) markierte per Kopf den Endstand. In der 78. Minute sah ausgerechnet Daniel Elfadli die Rote Karte nach einem groben Foulspiel. Um den Magdeburger Defensiv-Mann hatten sich die Hamburger im Sommer lange bemüht.