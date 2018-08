2. Bundesliga: HSV-Bezwinger Kiel müht sich gegen Heidenheim, Erster Punkt für Neuling Magdeburg in Aue

Kiel Holstein Kiel hat nach einem Remis gegen den 1. FC Heidenheim die Tabellenführung in der 2. Bundesliga eingebüßt. Auch das erste Ostduell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg ist ohne Sieger zu Ende gegangen.

Holstein Kiel trennte sich am Sonntag vor heimischer Kulisse vom 1. FC Heidenheim 1:1 (1:1). Robert Glatzel hatte die Gäste vor 9041 Zuschauern im Holsteinstadion in Führung gebracht (15. Minute). Kiels südkoreanischer Nationalspieler Jae-Sung Lee glich wenig später aus (20.). Die Gastgeber mussten fast die komplette zweite Halbzeit ohne Abwehrspieler Johannes van den Bergh nach Gelb-Roter Karte auskommen.

Die Kieler, die zuvor den Hamburger SV mit 3:0 besiegt hatten, konnten an die Glanzleistung der Vorwoche nicht anknüpfen. Die Partie auf mäßigem Niveau war ausgeglichen. Wegen der numerischen Überlegenheit hatten die Heidenheimer im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, konnten ihr Übergewicht aber nicht in Tore ummünzen. Für die Heidenheimer ist es das zweite Unentschieden in dieser Saison.

Das erste Ostduell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Die beide Teams trennten sich am Sonntag in Aue vor 13 300 Zuschauern mit 0:0. Damit warten der FCE und Aufsteiger Magdeburg weiter auf den ersten Sieg in der allerdings noch jungen Saison. Den Auftakt hatten beide Mannschaften verloren.