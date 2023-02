Nsch 0:3-Rückstand HSV beweist in Heidenheim Moral und holt noch einen Punkt

Am Ende einer turbulenten Woche hat der Hamburger SV auch noch ein spektakuläres Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga abgeliefert. Mit dem Unfallfahrer Jean-Luc Dompé in der Startelf holte der HSV am Samstagabend nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3 (0:3)-Unentschieden beim direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim.