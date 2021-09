2. Bundesliga : Kiel in Unterzahl gegen Hannover chancenlos

Düsseldorf Zweiter Sieg in Serie für Hannover 96. Die Niedersachsem siegten bei Holstein Kiel mit 3:0. Der 1. FC Heidenheim rückte derweil dank einer effizienten Leistung in die Spitzengruppe vor.

Holstein Kiel - Hannover 96 0:3 (0:3)

Holstein Kiels Vormarsch aus dem Tabellenkeller der 2. Bundesliga ist vorläufig gestoppt. Die Störche kassierten im Nordderby gegen Hannover 96 nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage in langer Unterzahl mit 0:3 (0:3) wieder eine bittere Heimpleite und erlitten bei ihrer Aufholjagd nach dem misslungenen Saisonstart einen schweren Rückschlag. Hannover hingegen hat durch seinen zweiten Erfolg im Duell mit einem regionalen Rivalen in Serie nach dem 1:0 gegen den FC St. Pauli die obere Tabellenhälfte im Visier.

Holstein-Kapitän Hauke Wahl war nach Spielende völlig bedient. "Wir erlauben uns zu viele Aussetzer. Was in der vorigen Saison unsere große Stärke war, ist dieses Jahr unsere große Schwäche. Wir kassieren einfach zu viele einfache Gegentore. Im Moment kotzt es mich wirklich an", sagte Wahl am Sky-Mikrofon.