Kiel - Hamburg 3:1: HSV bleibt trotz erneutem Patzer gegen Kiel an der Spitze

Der Hamburger SV hat den Patzer des 1. FC Köln nicht genutzt und bleibt weiterhin mit nur einem Zähler Vorsprung Tabellenführer. Die Hanseaten unterlagen nach einer im ersten Abschnitt indiskutablen Leistung bei Holstein Kiel mit 1:3 (0:2).

U21-Nationalspieler Janni-Luca Serra (7.) brachte die entschlossen auftretenden Störche schnell in Führung. Der herausragende David Kinsombi (18.) erhöhte wenig später auf 2:0. Die Gäste enttäuschten anfangs in nahezu jeder Beziehung, was an der Mimik und Gestik von Trainer Hannes Wolf abzulesen war. "Wenn du nicht zu hundert Prozent da bist, dann verlierst du, dazu sind die Gegner zu gut", sagte Wolf bei Sky nach der ersten Pleite unter seiner Regie.