2. Bundesliga : Kiel nach spätem Sieg „Weihnachtsmeister“

Berlin Holstein Kiel hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga zum Weihnachtsmeister gekrönt. Auch der 1. FC Nürnberg meldet nach einem Sieg gegen Erzgebirge Aue Ansprüche an, ins Aufstiegsrennen einzugreifen.

Die Störche gewannen beim SV Sandhausen in einem Geduldsspiel mit 2:0 (0:0) und behaupteten die Tabellenführung mit 28 Zählern. Der Hamburger SV (23) kann zum Abschluss des 13. Spieltages am Montag auch im Falle eines Sieges beim Karlsruher SC (20.30 Uhr/Sky) nicht mehr vorbeiziehen.

Kiel tat sich in Sandhausen lange Zeit schwer und gewann am Ende durch Tore von Jannik Dehm (70.) und Janni Serra (81./Handelfmeter). Vor dem Elfmeter hatte Sandhausens Diego Contento bei einer Rettungsaktion die Hand zur Hilfe genommen und sah Rot. Für die Norddeutschen war es bereits der fünfte Sieg in Folge. Der SVS indes befindet sich mit zwölf Punkten im Abstiegskampf.