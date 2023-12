Dreierpack Niederlechner Hertha schießt Elversberg ab, kein Sieger in Karlsruhe

Absteiger Hertha BSC ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die Berliner siegten am Sonntag furios mit 5:1 (2:1) gegen Aufsteiger SV Elversberg und sprangen nach zuvor drei Remis in Folge in die obere Tabellenhälfte. Die SVE verpasste es dagegen, den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen herzustellen.