2. Bundesliga : Hannover nach Niederlage in Dresden weiter sieglos

Dresden Dynamo Dresden hat das Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend gegen Hannover 96 gewonnen. Durch das 2:0 (0:0) bleibt der Aufsteiger weiterhin ungeschlagen und ist Tabellenzweiter, die Niedersachsen warten weiter auf den ersten Saisonsieg.

