2. Bundesliga kompakt Hannover und Kiel setzen sich oben fest - Rostock trifft spät

Wiesbaden, am Mittwoch im DFB-Pokal beim 2:3 gegen Titelverteidiger RB Leipzig nahe an einer Überraschung, wartet bereits seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und steckt im Tabellenkeller fest. Es blieb in der zweiten Hälfte lange spannend, weil Jannik Dehm für Hannover nur die Latte traf (52.) und der Videoassistent nicht auf Elfmeter für 96 entschied, als der Ball Robin Heußer an der Hand traf (58.).