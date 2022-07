Später Ausgleich : Hannover gibt Sieg gegen St. Pauli aus der Hand

Hannover Wieder kassiert Zweitligist Hannover 96 in den Schlussminuten ein Tor - diesmal zum 2:2 Ausgleich für St. Pauli. Die Hamburger sahen bis dahin trotz früher Führung lange wie der Verlierer aus.

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut einen Rückschlag in der Schlussminute erlitten. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl kam nach der Last-Minute-Pleite beim 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend im unterhaltsamen Topspiel gegen den FC St. Pauli trotz Führung nur zu einem 2:2 (1:1). Die Gäste glichen in der Nachspielzeit aus.