2. Bundesliga : HSV zeigt Nerven und patzt - Nürnberg gewinnt 6:0

Düsseldorf Der Hamburger SV hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg wieder gepatzt und Spitzenreiter Arminia Bielefeld vorzeitig zur Rückkehr in die 1. Liga verholfen. Absteiger 1. FC Nürnberg hat derweil mit einem Kantersieg Platz 15 zurückerobert.

Der Tabellenzweite aus Hamburg kam am Dienstagabend gegen den VfL Osnabrück über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und kann mit 54 Punkten am Mittwoch noch vom VfB Stuttgart (52) überholt werden. Die Bielefelder (61) hatten am Montag in einem Nachholspiel mit 4:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen und können vom HSV nicht mehr eingeholt werden.