2. Bundesliga : HSV verliert Tabellenführung an Fürth – Hannover verliert erneut

HSV verliert Tabellenführung an Fürth – Hannover verliert erneut

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung verloren. Das Überraschungsteam von Greuther Fürth stürmte an die Spitze. Holstein Kiel ist nach einem klaren Sieg gegen Hannover 96 Dritter.

Der Hamburger Herbstblues ist zurück: Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Sieg hat der HSV die Zweitliga-Tabellenführung an die SpVgg Greuther Fürth verloren. Trotz einer 2:0-Führung verlor der Aufstiegsfavorit 2:3 (2:2) beim 1. FC Heidenheim.

Im 267. Frankenderby krönte sich die Fürth mit 3:2 (2:1) beim 1. FC Nürnberg zum neuen Spitzenreiter. Mit dem fünften Sieg nacheinander stürmte das junge Kleeblatt-Team an den stolpernden Hanseaten vorbei. Auf den dritten Platz schob sich Holstein Kiel nach dem 3:0 (0:0) bei Hannover 96 vor.

Der Norweger Nielsen brachte Fürth bereits nach 170 Sekunden in Führung und traf kurz vor der Pause mit einem schönen Distanzschuss (36.). Branimir Hrgota (47.) erhöhte nach dem Seitenwechsel. Für den Club trafen Manuel Schäffler (8.) und Nikola Dovedan (78.). Kiel zerstörte durch Treffer von Alexander Mühling (56., Handelfmeter), Dominik Kaiser (57., Eigentor) und Janni-Luca Serra (60.) die Heimserie der 96er, die alle zehn Punkte in dieser Saison daheim errungen hatten. Aus den letzten vier Spielen holten die Niedersachsen nur einen Punkt.

Am Samstag hatte Bundesliga-Absteiger SC Paderborn den Sprung an die Spitze verpasst. Nach drei Siegen in Folge verschlief das Team von Trainer Steffen Baumgart beim 0:1 (0:1) beim Karlsruher SC die erste Halbzeit. "Wir hatten zu Beginn zu viele Ballverluste", klagte Mittelfeldspieler Chris Führich: "Wir müssen jetzt dranbleiben und weiter Gas geben."