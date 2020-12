2. Bundesliga : HSV-Krise verschärft sich - Pauli verliert Kellerduell

Köln Die Krise beim Hamburger SV verschärft sich. Die Hamburger kassieren gegen Hannover die dritte Niederlage in Folge. Stadtrivale FC St. Pauli steckt weiter Tief im Tabellenkeller. SpVgg Greuther Fürth unterliegt Heidenheim.

Die dritte Niederlage in Folge weckt beim HSV, der über eine Stunde in Unterzahl spielen musste, Erinnerungen an die Vorsaison. Damals hatten die Hamburger im Herbst die entscheidenden Punkte für den Wiederaufstieg liegen gelassen.