KSC-Aufholjagd kommt zu spät : HSV erobert Zweitliga-Tabellenspitze zurück

Karlsruhe Der Hamburger SV ist wieder Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Der Auswärtssieg beim Karlsruher SC geriet nur kurzzeitig ins Wanken.

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Das Team von Trainer Dieter Hecking setzte sich am Sonntag mit 4:2 (2:0) bei Aufsteiger Karlsruher SC durch und holte damit den dritten Sieg in Serie. Die Tore für den HSV erzielten Stürmer Lukas Hinterseer per Foulelfmeter (16. Minute), Sonny Kittel (34./67.) und Jairo Samperio (90.+1). KSC-Verteidiger Daniel Gordon (76.) per Kopfballtreffer und Philipp Hofmann (88.) machten es zwar zwischenzeitlich nochmal spannend, zu mehr reichte es aus Sicht der Gastgeber aber nicht.