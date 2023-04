2. Bundesliga kompakt HSV lässt wichtige Punkte liegen – St. Pauli siegt gegen Bielefeld

Düsseldorf · Der Hamburger SV lässt erneut eine große Chance im Aufstiegsrennen liegen, sich im Aufstiegsrennen weiter abzusetzen. Nach dem 2:3 in Magdeburg beträgt der Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze nur noch sechs Punkte. Die Samstagsspiele in der Zweiten Liga in der Zusammenfassung.

29.04.2023, 15:00 Uhr

Magdeburgs Baris Atik (l.) erzielt das Tor zum 2:1. Foto: dpa/Swen Pförtner

1. FC Magdeburg - Hamburger SV 3:2 (1:1) Derby-Schwung verpufft, bitterer Rückschlag im Aufstiegsrennen: Eine Woche nach dem Prestigesieg gegen den FC St. Pauli ist der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Magdeburg gestolpert. Das Team von Trainer Tim Walter verlor beim Aufsteiger mit 2:3 (1:1), der Aufstieg gerät akut in Gefahr. Vor 27.050 Zuschauern in der ausverkauften MDCC-Arena trafen Moritz Kwarteng (32.), Baris Atik (74.) und Tatsuya Ito (86.) für die Gastgeber, Sonny Kittel (42.) besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Ludovit Reis schaffte noch einmal den Anschluss (90.+4). Während Magdeburg den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machte, liegt der HSV nun vier Punkte hinter den direkten Aufstiegsplätzen. FC St. Pauli - Arminia Bielefeld 2:1 (0:0) Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld ist am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf Relegationsplatz 16 abgerutscht. Die Ostwestfalen verloren beim FC St. Pauli 1:2 (0:0) und mussten Hansa Rostock vorbeiziehen lassen. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Arminia, die seit vier Partien ohne Sieg ist. Der Ex-Bielefelder Marcel Hartel (53.) und Lukas Daschner (69.) erzielten vor 29.546 Zuschauerinnen und Zuschauern am ausverkaufen Millerntor die Tore für die überlegenen Hausherren. Jomaine Consbruch (73.) traf zum Anschlusstor für Bielefeld. Die Kiezkicker von St. Pauli haben trotz des Siegs mit dem Aufstiegsrennen voraussichtlich nichts mehr zu tun. Mit 50 Zählern bleiben die Hamburger, die zum SC Paderborn nach Punkten aufschlossen, Tabellenfünfter. 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock 0:1 (0:1) Hansa Rostock hat den Schwung des jüngsten 2:0-Erfolgs gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga mitgenommen. Die Norddeutschen holten beim 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern drei weitere Punkte im Abstiegskampf. Kai Pröger (42.) erzielte vor 42.795 Fans aus dem Nichts das Siegtor für die Gäste. Mit dem Erfolg verbesserten sich die Mecklenburger mit 31 Punkten auf den 15. Tabellenplatz. Die Roten Teufel kassierten nach sieben Heimspielen in Folge wieder eine Niederlage auf dem Betzenberg. Der Sieg gegen Fürth war der erste Dreier für den FC Hansa seit Mitte Februar gewesen. Es war außerdem der erste Sieg unter dem neuen Trainer Alois Schwartz, der in seinen drei ersten Spielen keinen Zähler holen konnte. Nun legte der FC Hansa bei den Pfälzern nach. Die Rostocker bauten auf dem Betzenberg auf eine gute Defensivarbeit, der FCK übernahm die Spielkontrolle, konnte allerdings im Torabschluss zunächst keine Akzente setzen. Dagegen waren die Rostocker sehr effizient und trafen zum 1:0.

