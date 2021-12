Zweite Liga kompakt : HSV klettert auf Platz drei - Dresden gewinnt Sachsen-Derby

Die Hamburger bejubeln einen Treffer, Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Hamburg Dem Hamburger SV ist zum Ende der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga der Sprung in die Aufstiegszone gelungen. Heidenheim verlor beim Karlsruher SC. Das Sachsen-Derby ging an Dynamo Dresden.

Dem Hamburger SV ist zum Ende der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga der Sprung in die Aufstiegszone gelungen. Nach dem 3:0 (2:0) über Hansa Rostock rückte das Team von Trainer Tim Walter auf Relegationsrang drei vor. Zwei frühe Treffer von Robert Glatzel (8.) und Ludovit Reis (18.) ebneten vor 15 000 Zuschauern den Weg zum verdienten Heimsieg. Mit einem weiteren Tor beseitigte Glatzel zehn Minute vor dem Ende alle Zweifel.