Trotz 2:2 in Fürth : Hamburger SV klettert auf direkten Aufstiegsplatz

Trotz 2:2 in Fürth

Fürth Der Hamburger SV hat trotz einer holprigen Vorstellung beim Neustart in der 2. Bundesliga einen direkten Aufstiegsplatz übernommen. Die Hanseaten kamen bei Greuther Fürth nicht über ein 2:2 hinaus, profitierten aber von der Niederlage des VfB Stuttgart.

Die Hanseaten gehen nun mit einer ordentlichen Ausgangsposition in die Spitzenspiele am 24. Mai gegen Tabellenführer Bielefeld und dann vier Tage später in Stuttgart.