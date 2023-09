2. Bundesliga kompakt Hamburg holt sich die Tabellenführung zurück – Hannover siegt in Fürth

Der HSV, wieder mit dem zuletzt verletzten Kapitän Sebastian Schonlau in der Startformation, erarbeitete sich im ersten Durchgang mehrere gute Gelegenheiten. Jean-Luc Dompe mit einem Schlenzer (11.), Torjäger Robert Glatzel (29.) und Benes (37./40.) forderten Hansa-Keeper Markus Kolke in der ersten Hälfte. Gelegentlich zeigten sich auch die gut in die Saison gestarteten Gäste in der Offensive, wie beim Schuss von Nico Neidhart (15.).