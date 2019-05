Niederlage in Paderborn : HSV kann nicht mehr direkt aufsteigen

Niederlage in Paderborn

Paderborn Der Hamburger SV hat den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga definitiv verpasst. Der Absteiger hat das Zweitliga-Spitzenspiel gegen den SC Paderborn verloren und hat nun selbst auf die Relegation nur noch theoretische Chancen.

Der Hamburger SV hat nach einer bitteren Niederlage im Spitzenspiel der 2. Bundesliga seine Chance auf den direkten Wiederaufstieg so gut wie verspielt. Der HSV verlor am vorletzten Spieltag beim SC Paderborn 1:4 (0:1) und benötigt nun ein Fußball-Wunder, um noch den Relegationsrang zu erreichen. Ganz anders ist dagegen die Stimmung beim SCP: Die Ostwestfalen sind weiterhin Zweiter und können am letzten Spieltag schlimmstenfalls auf den Relegationsplatz abrutschen.