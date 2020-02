0:1 gegen Kiel : St. Pauli vergibt Elfmeter in der Nachspielzeit und stürzt auf Rang 15

St. Pauli vergibt Elfmeter in der Nachspielzeit und stürzt auf Rang 15

Kiel Kult-Klub FC St. Pauli hat einen Befreiungsschlag verpasst und muss nun wieder um den Klassenerhalt fürchten. Die Hamburger verloren im Nordderby bei Holstein Kiel.

Der FC St. Pauli gerät in der 2. Fußball-Bundesliga mehr und mehr in den Abstiegskampf. Der frühere Bundesligist verlor das Nordduell bei Holstein Kiel am Montag mit 1:2 (0:1) und nähert sich der Vollendung eines gesamten Jahres ohne Auswärtssieg. Der SV Wehen Wiesbaden auf dem Relegationsplatz 16 ist nur noch einen Punkt entfernt.