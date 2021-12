2. Bundesliga : Heftiger Dämpfer für Tabellenführer St. Pauli

Kiel Herbstmeister FC St. Pauli hat zum Jahresausklang einen unerwartet harten Dämpfer erhalten. Der Tabellenführer der 2. Bundesliga verlor am Freitagabend bei Holstein Kiel 0:3 (0:3) und versäumte es, mit einem Elf-Punkte-Vorsprung auf den drittplatzierten Stadtrivalen Hamburger SV ins Wochenende zu gehen.

Fin Bartels (8.), Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) trafen zum verdienten Sieg für Kiel , das sich im Abstiegskampf vor dem Fest etwas befreite. Der Tabellenzweite Darmstadt 98 könnte dadurch mit einem Sieg bei Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf einen Punkt an St. Pauli heranrücken.

Die Gäste rannten nach dem frühen Rückstand an, vergaben aber ihre wenigen Chancen (Jackson Irvine, 41.) und wurden immer wieder brandgefährlich ausgekontert - so auch bei Pichlers 3:0 nach Steilpass von Jonas Sterner. Der wütende Trainer Timo Schultz reagierte mit einem Dreifachwechsel in der Halbzeitpause.