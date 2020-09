2. Bundesliga : St. Pauli und Nürnberg feiern ersten Saisonsieg

München Der FC St. Pauli hat mit gnadenloser Effizienz den ersten Saisonsieg eingefahren, der 1. FC Nürnberg durfte derweil spät jubeln. Während sich der Club gegen Sandhausen mit 1:0 (0:0) durchsetzte, gewannen die Hamburger gegen den 1. FC Heidenheim mit 4:2 (2:0). Der KSC verlor 0:1 (0:1) gegen den VfL Bochum.

Am Millerntor vor 2226 Zuschauern trafen Daniel Kyereh (26.), Patrick Schmidt (34.) per Eigentor, Jannes Wieckhoff (46.) und Max Dittgen (70.) für St. Pauli, die beiden Treffer von Christian Kühlwetter (79.) und Tobias Mohr (80.) für Heidenheim kamen zu spät.

In Nürnberg avancierte Lukas Mühl zum Matchwinner. Der 23 Jahre alte Verteidiger, der bereits am Wochenende zuvor beim 1:1 bei Jahn Regensburg getroffen hatte, erzielte in der 77. Minute per Kopf nach einem Eckball den Treffer des Tages.